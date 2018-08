Wie erstelle ich ein für mich passendes Portfolio aus ETFs?

Bei der Zusammenstellung eines passenden ETF-Portfolios sollten Sie unter anderem auf eine ausreichende Diversifikation achten, da diese oft als “only free lunch in finance” bezeichnet wird, und zwar zu Recht. Da einzelne Wertpapiere sich in der Regel nicht im Gleichschritt miteinander bewegen (ein DAX-ETF mag am gleichen Tag mit 1,5 Prozent im Plus schließen, an dem ein S&P 500-ETF mit 0,7 Prozent im Minus schließt), kann ein breit gestreutes Portfolio ein geringeres Verlustrisiko haben, aber die gleiche Rendite erwirtschaften als ein weniger breit gestreutes Portfolio. Mangelnde Diversifikation ist einer der häufigsten Fehler bei der Geldanlage

Diversifikation kann dabei entlang von fünf verschiedenen Dimensionen erfolgen:

Regionale Diversifikation

Branchendiversifikation

Währungsdiversifikation

Größendiversifikation (kleinere und größere Firmen)

Anlageklassendiversifikation (Anleihen, Aktien, Rohstoffe, Immobilien)

Dennoch bleibt die Frage, wie genau verschiedene ETFs im Portfolio gewichtet werden sollen. Letztlich will jeder Anleger schließlich für ein gegebenes Risiko die höchste Rendite erzielen - oder aber für eine bestimmte Rendite möglichst wenig Risiko eingehen. Daher kommt bei der Erstellung eines ETF-Portfolios Ihre individuelle Risikotoleranz ins Spiel: wie viel Wertrückgang wären Sie bereit, in einem schlechten Jahr (z.B. das schlechteste von 20 Jahren) zu akzeptieren? Je nachdem, welche ETFs ausgewählt und in welcher Gewichtung sie ins Portfolio gestellt wurden, kann das Risiko sehr unterschiedlich ausfallen. Die Risikomessung ist dabei aber alles andere als trivial, da sie moderner finanzökonometrischer Verfahren bedarf. Hier kann ein Robo-Advisor, der moderne Technologie einsetzt, helfen. Bei Scalable Capital können Sie anhand eines klar quantifizierten Verlustrisikos die für Sie passende Anlagestrategie auswählen. Wir erstellen auf dieser Basis ein für Sie passendes Portfolio.

Das Risiko dieser anfänglichen Portfolioallokation kann allerdings im Zeitablauf schwanken, denn Marktentwicklungen beeinflussen das Verlustrisiko der individuellen ETFs und ihre Korrelation untereinander - sprich: wie stark sie sich im Gleichschritt miteinander bewegen. Faustregeln wie “Je mehr Anleihen, desto weniger Risiko” garantieren keineswegs ein konstantes Risiko. Daher überwachen wir alle Portfolios unserer Klienten laufend und schichten sie um, sobald das Portfoliorisiko droht, von der festgelegten Risikokategorie abzuweichen. Als Privatanleger können Sie dieses dynamische Risikomanagement nicht selbst in die Hand nehmen, da Sie hierfür Zugang zu einem Algorithmus bräuchten, der die entsprechenden, rechenintensiven Risikoprojektionen täglich auf Basis aktueller Marktdaten durchführen und auf dieser Basis eine neue, optimierte Portfolioallokation berechnen könnte. Unsere Klienten nutzen daher unseren All-in-Service, der diese Anpassungen für sie übernimmt, sobald sie notwendig werden.