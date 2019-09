Sieben Gründe, warum der Mensch nicht zum Geldanlegen geboren ist

5. Fokussierung auf sehr präsente Informationen

Leicht verfügbare und sehr präsente Informationen prägen die Wahrnehmung besonders stark. Psychologen nennen das Phänomen Verfügbarkeitsheuristik oder Availability Bias. Wirtschaftsnobelpreisträger Robert Shiller von der Uni Yale hat untersucht, wie sich diese Verzerrung auswirkt. Er befragte von 1989 bis 2015 regelmäßig Privatanleger und Profi-Investoren, für wie wahrscheinlich sie einen Crash am US-Aktienmarkt in den kommenden sechs Monaten halten. Als Crash definierte er Kurseinbrüche innerhalb eines Tages von einem Ausmaß wie etwa am 19. Oktober 1987, als der Dow-Jones-Index 23 Prozent an Wert verlor.

Außerdem wertete er mit seinem Team Artikel aus dem Wall Street Journal von 1989 bis 2015 aus, in denen Begriffe wie „Aktienmarkt“ und „Wertpapiere“ vorkamen. Ergebnis: Negative Marktentwicklungen wurden häufiger und prominenter in der Zeitung dargestellt als positive. Dass die Befragten die Crash-Wahrscheinlichkeit zu hoch einschätzten, war somit fast erwartbar. Shiller stellte allerdings auch fest, dass sie besonders stark die Berichterstattung des Tages berücksichtigten, an dem sie den monatlichen Fragebogen ausfüllten.

Die von Shiller Befragten bewerteten die Crash-Wahrscheinlichkeit generell über, private Anleger stärker als professionelle. Auf die gesamte Zeitspanne gesehen erwarteten sie einen Einbruch der Märkte im nächsten halben Jahr im Schnitt mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als zehn Prozent. Historisch, Shiller stützt sich auf Marktdaten von Oktober 1929 bis Dezember 1988, liege das Risiko eines Crashs von diesem Ausmaß nur bei knapp zwei Prozent in sechs Monaten.

6. Autoritätshörigkeit

Menschen neigen dazu, sich auf Autoritäten zu verlassen oder sogar deren Anweisungen zu folgen. Besonders drastisch hat das Stanley Milgram in seinem Experiment von 1961 gezeigt, bei dem die Teilnehmer vermeintlichen Schülern auf Anweisung eines Versuchsleiters bei Fehlern Stromstöße versetzen mussten. Auch wenn es den Probanden widerstrebte, die Schüler zu quälen, fuhren sie selbst bei steigenden Stromstärken damit fort. Sie gehorchten der Autorität – Authority Bias nennt man das auf Englisch.

Anleger können bei Kauf- und Verkaufsentscheidungen dem Authority Bias erliegen. Die Autorität, der sie Glauben schenken, kann ein provisionsgetriebener Berater der Hausbank sein oder ein Crash-Prophet, der mit schrillen Warnungen in Talkshows auftritt. Die Bilanz von Crash-Propheten macht allerdings deutlich, dass es nicht ratsam ist, ihnen zu vertrauen. Jim Rogers etwa, US-Investor und früherer Hedgefonds-Manager, prophezeite Ende 2011 eine Krise, die noch schlimmer als im Jahr 2008 sein sollte. Zu der ist es allerdings bis heute, fast acht Jahre später, nicht gekommen. Das zeigt beispielhaft der Blick auf den US-Aktienmarkt. Im Krisenjahr 2008 verlor der S&P 500 fast 39 Prozent an Wert. Den größten Jahresverlust verzeichnete er seither 2018. Das Minus fiel mit sechs Prozent aber viel geringer aus. Und seit Rogers’ Warnung hat der US-Index in Dollar und inklusive Dividenden um gut 190 Prozent zugelegt.

Der Rat, nicht auf Experten zu hören, mag auf den ersten Blick im Widerspruch stehen zur eingangs geäußerten Warnung, das eigene Börsenwissen nicht zu überschätzen. Wenn ich selbst nicht weiter weiß, wem soll ich dann vertrauen, wenn nicht Leuten aus der Branche? Die Empfehlung lautet daher nicht, Expertenaussagen in jedem Fall zu ignorieren. Anleger sollten sich allerdings immer fragen, welche Motive dahinter stehen könnten, und sich selbst so gut wie möglich aus vertrauenswürdigen Quellen informieren.

7. Überforderung

Verzerreffekte wie die zuvor beschriebenen können zusammenwirken und sich gegenseitig verstärken. Charlie Munger, der zusammen mit Warren Buffett an der Spitze der Investment-Gesellschaft Berkshire Hathaway steht, hat dafür den Begriff Lollapalooza-Effekt geprägt. Lollapalooza bedeutet im Umgangsenglisch so viel wie „Knaller“. Der Lollapalooza-Effekt wirkt aus Sicht von Munger, wenn mehrere kognitive Verzerrungen in Summe eine Situation schaffen, die den Einzelnen überfordert, sodass er nicht mehr klar denken kann.

Typisch sei das für Tupper-Parties, Treffen der Anonymen Alkoholiker oder Versteigerungen: Wenn bei einer Auktion Gebote in den Raum gerufen werden, diene das als Beleg dafür, dass dieses Verhalten angemessen sei – als „Social Proof“. Jedes einzelne Gebot animiere zudem zum Mitbieten: Hier wirke das Prinzip der Reziprozität, Verhalten anderer zu erwidern. Und wenn ein Mitbieter einem ein Objekt vor der Nase wegschnappe, melde sich der innere Drang, nicht verlieren zu wollen, das „Deprival Super-Reaction Syndrome“.

Für Munger ist der Lollapalooza-Effekt an sich weder gut noch schlecht. Bei den Anonymen Alkoholikern etwa profitierten davon viele Suchtkranke. Man müsse sich nur immer bewusst sein, dass die eigene Wahrnehmung manipulativen Einflüssen ausgesetzt sei: „Vielleicht denken Sie, solche Effekte spielen bei der Auswahl von Geldanlagen keine Rolle. Dann leben Sie aber in einer anderen Welt als ich“, so Charlie Munger. Ein typisches Beispiel, wie Anleger dem Lollapalooza-Effekt erliegen können: Sie bewerten Nachrichten über Börsenturbulenzen zu hoch, vertrauen einem Crash-Propheten, der zur gleichen Zeit vor einer Krise warnt, und verfallen dem Herdentrieb, wenn ihre Verwandten und Freunde aus Angst vor einer Krise ihre Aktien verkaufen.

Fehler vermeiden mit festen Regeln

Die genannten Verzerrungen zu kennen, hilft, das eigene Handeln zu hinterfragen. Im besten Fall schützt das vor falschen Anlageentscheidungen. Doch Fehler zu vermeiden ist noch keine Strategie. Und niemand wird es schaffen, alle Fehler auszumerzen. Wie also sollten sich Anleger verhalten?

Die Antwort: Sie sollten strikt regelbasiert anlegen. Das bedeutet, beim Investieren klar definierten, auf Daten statt auf Meinungen basierenden Entscheidungskriterien zu folgen. Dabei hilft Technologie. Denn, um es mit James O’Shaughnessy, einem der Vorreiter der regelbasierten Aktienanlage, auszudrücken: „Computermodelle haben keine Launen, keinen Streit mit ihrer Frau, keinen Kater von der Nacht zuvor.“